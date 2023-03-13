Эксклюзив 13 марта 2023, 12:37 Жительница Санкт-Петербурга выгнала из дома 16-летнюю дочь Девочка в Санкт-Петербурге стала бездомной из-за страдающей алкогольной зависимостью мамы

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Школьница в Санкт-Петербурге стала бездомной из-за матери, страдающей алкогольной зависимостью. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Семья проживает в Красносельском районе города. По словам 16-летней девочки, на протяжении последних трех недель мать употребляет алкоголь, что стало причиной ссор.

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В один из дней женщина выбросила из окна учебники и вещи дочери, выгнав ее из квартиры. Школьнице пришлось обратиться за помощью к соседке, которая сообщила о ситуации в отдел по делам несовершеннолетних.

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На место приехал инспектор, пострадавшую девушку отправили в больницу. В отношении матери завели административное производство по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Также правоохранители установили, что отец школьницы является лежачим больным после перенесенного инсульта и активного участия в воспитании дочери не принимает.

Другой источник пояснил «360», что, по словам матери школьницы, причиной конфликта стало нежелание девочки ходить в школу по субботам.

«По субботам она не хочет туда ходить. Говорит, что будет там бывать хотя бы через неделю. Поэтому пошли к психологу, потому что она даже школу не может окончить. Оформили документы и ждут», — указал он.

Свое поведение, добавил источник, женщина объяснила желанием заставить подростка подумать над своим поведением.

В семье, по имеющимся данным, проживает инвалид — бывший супруг матери школьницы. Якобы из-за него ситуация дома обострилась: мужчина «все переломал».

Контакт с дочерью, по словам собеседника «360», мать поддерживает и раскаивается в своем поступке. Сейчас она «на всякий случай» оформила доверенность на сестру, чтобы забрать дочь из больницы. Школьница хочет домой.