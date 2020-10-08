Девочка бросила друзьям с балкона 30 тысяч рублей в Хакасии

По данным РИА ФАН, школьница расстроилась, что ее одноклассники хвастаются своими смартфонами. Чтобы доказать состоятельность своей семьи, она пришла домой и сбросила им деньги, которые накопили ее родители. Потом она прошлась по соседским дворам и еще часть денег раздала другим детям.

Родители заметили пропажу на следующим день и были в шоке. Отец школьницы обратился в полицию с просьбой найти деньги, но ему сразу сказали, что это вряд ли возможно.

Ранее пресс-служба Минздрава Московской области рассказала, почему дети чаще всего получают травмы. Обычно это происходит из-за недосмотра взрослых, неправильного поведения малыша в быту или во время игр, а также из-за детской подвижности. Кроме того, ребенок может пострадать из-за недостатка опыта, отсутствия чувства опасности и сильной любознательности. Чтобы предотвратить травмы у детей, родители должны привить им навыки безопасного поведения не только дома, но и на улице.