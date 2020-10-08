Главные причины детских травм назвал Минздрав Подмосковья

Чаще всего дети получают травмы по нескольким причинам. Обычно это происходит из-за недосмотра взрослых, неправильного поведения малыша в быту или во время игр, а также из-за детской подвижности. Кроме того, ребенок может пострадать из-за недостатка опыта, отсутствия чувства опасности и сильной любознательности.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

«Чаще всего при осмотре детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему относят ушибы, гематомы, ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе. Причинами возникновения травм являются ненадлежащий надзор за детьми во время их совместных игр, недостаточная воспитательная работа», — отметила главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.

Второе место занимает уличный травматизм. К нему относятся серьезные повреждения, которые дети могут получить во время активных игр, прогулок по улице или плавания в непредназначенных для купания водоемах. Кроме того, в список самых частых причин, которые приводят к детским травмам, попали несоблюдение ПДД и активные игры возле оживленных трасс.

Чтобы предотвратить травмы у детей, родители должны привить им навыки безопасного поведения не только дома, но и на улице. Игры малышей должны проходить под наблюдением взрослых и только в тех местах, которые специально для этого предназначены.