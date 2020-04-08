Четвертую четверть в школах предложили отменить

Первые восемь классов российских школ могут уйти на летние каникулы досрочно, по итогам законченных четвертей и дистанционных проверочных работ. Часть школьной программы в Минпросвещения РФ предложили перенести на следующий учебный год.

В сообщении ведомства сказано, что одиннадцатые классы, скорее всего, будут учиться до 8 июня. На эту дату назначено проведение Единого экзамена по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Испытания по русскому языку назначены на 11 июня, по истории и физике — на 18 июня, по обществознанию и химии — на 22 июня. 25-го июня выпускники сдадут письменный экзамен по иностранному языку, 26 и 29 июня — устную часть.

В Минпросвещения сообщили, что, если эпидемиологическая обстановка позволит, региональные школы смогут вернуться к штатной работе. Однако потребуется соблюдение санитарных норм — разделения классов на меньшие группы, изменения учебных планов, сокращения времени обучения и с упором на освоение нового материала.

Дистанционное обучение стоит сохранить при условии необходимости сохранения самоизоляции. Приемлемые меры профилактики заражения региональные власти должны определять самостоятельно.

Ранее ведомство в ответ на предложение депутатов Госдумы сообщило, что не намерено в этом году отменять ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.