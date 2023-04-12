Москва 12 апреля 2023, 16:09 Москва сдаст часть усадьбы Шубиных в аренду за 1 рубль Заммэра Ефимов: Москва сдаст часть усадьбы Шубиных в аренду за 1 рубль за квадратный метр Pxhere

Читать 360tv в

Москва сдаст в аренду часть усадьбы начала XIX века в Тверском районе. Объект культурного наследия выставят на аукцион по программе «1 рубль за квадратный метр в год», принять участие смогут все желающие. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что усадьбу Шубиных выставят на аукцион для аренды во втором квартале года.

Реклама

«Сейчас этот памятник XIX века находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет отреставрировать его в течение первых пяти лет, после чего сможет перейти на льготную ставку аренды — рубль за квадратный метр в год», — пояснил он.

Использовать помещения можно будет под различные цели: там можно разместить точки общепита, офисы или торговые объекты.

Площадь здания составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На торги выставят 422,3 «квадрата».

Усадьба находится на Малой Дмитровке, недалеко от станции метро «Пушкинская». В 1838–1839 годах в ней жил декабрист Михаил Орлов — навещать его приезжали Александр Пушкин и Евгений Баратынский.