Детский омбудсмен высказалась о возвращении пятилетней девочки родителям из Таджикистана

Уполномоченная по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала «360» ситуацию с изъятием пятилетней девочки из приемной семьи Бухашеевых. Омбудсмен признала, что случившееся является трагедией.

Афанасьева отметила, что ее аппарат не оставит без внимания дальнейшую судьбу девочки, которую забрали биологические родители из Таджикистана.

«Конечно, расставание с ребенком, которого приемная семья воспитывала практически с самого рождения, — это трагедия. Но трагедией было и для семьи родных родителей в течение почти пяти лет не иметь возможности вернуть себе родного ребенка и добиваться этого по различным инстанциям», — сказала она.

По словам Афанасьевой, уполномоченный по правам человека в Таджикистане предоставил документы, подтверждающие, что семья родных родителей является благополучной. Супруги добросовестно исполняют обязанности по отношению к другим своим детям, поэтому условия можно назвать достойными.

«До передачи ребенка в июле текущего года состоялось несколько встреч мамы и ребенка в присутствии опекунов, представителей органов опеки и попечительства, в ряде встреч участвовал психолог. На встречах ребенок вел себя спокойно, доброжелательно, сразу же установился контакт с родной старшей сестренкой. По заключению психолога, присутствовавшего на встречах, контакт матери и ребенка был установлен», — пояснила детский омбудсмен.

Накануне стало известно, что суд и органы опеки решили отменить удочерение девочки семьей Бухашеевых. Ребенка отдали биологическим родителям из Таджикистана — родная мать оставила ребенка в роддоме в 2017 году. Почти сразу чета иркутян забрала девочку к себе.