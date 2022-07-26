Суд забрал пятилетнюю девочку из приемной семьи и отдал матери, которая бросила ее в роддоме

Из приемной семьи в Иркутской области изъяли пятилетнего ребенка. Суд отменил решение об удочерении девочки, и теперь ее биологическая мать намерена увезти ее в Таджикистан. Приемная семья потребовала вернуть девочку — Михаил Бухашеев рассказал «360», что семья не согласна с этим решением суда.

Запутанная история началась в декабре 2017 года. Тогда чета Бухашеевых взяла из роддома девочку. Биологическая мать — гражданка Таджикистана — официально не отказывалась от ребенка, но оставила его в больнице и ушла. Иркутянам удалось оформить опекунство, а затем и удочерить ребенка.

По словам Бухашеева, спустя несколько месяцев мать девочки объявилась. С августа 2018 года между людьми продолжался спор относительно того, с кем должен жить ребенок. Точку в споре поставил суд, аннулировавший решение об удочерении. Органы опеки выдали решение об изъятии девочки из семьи.

Сейчас она где-то, по информации, в Новосибирске, самолета ожидает. С мамой улетает в Таджикистан Михаил Бухашеев приемный отец

Изъятие ребенка Бухашеев сравнил с рейдерским захватом. По его словам, вместе с биологической матерью девочки в качестве силовой поддержки приехали около 20 представителей таджикской диаспоры. Глава семейства рассказал, что на встрече случилась потасовка — представители Бухашеевых получили травмы, но уже сняли побои.

Михаил Бухашеев заявил — они намерены оспорить решение и считают, что министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области нельзя прощать такие поступки.

В областном министерстве прокомментировали ситуацию.

Согласно семейному законодательству, основания для отказа матери в передаче ей ребенка отсутствуют. В связи с установлением первичного контакта ребенка с матерью, органом опеки было принято решение об освобождении опекунов от исполнения обязанностей и передаче ребенка матери Минсоцразвития, опеки и попечительства Иркутской области пресс-служба

В министерстве добавили, что биологических родителей не лишали родительских прав, а условия их проживания надлежащие.

«Ситуация находится на контроле Прокуратуры Иркутской области и Уполномоченного по правам ребёнка Иркутской области», — отметили в Минсоцразвития региона.

Женщине пришлось выкрасть собственную дочь у ее отца и мачехи из-за издевательств над ней. Из-за многочисленных травм на голове девочки мать подала заявление в полицию.