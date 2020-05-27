Детский омбудсмен Кузнецова предложила платить пособие 10 тысяч до 17 лет

Сейчас семьи с детьми до 16 лет могут получить выплату в размере 10 тысяч рублей как меру поддержки из-за коронавируса. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова попросила выплачивать эти деньги подросткам до 17 лет.

«Мы направили [в правительство] еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет», — сообщила Кузнецова РИА «Новости».

Она добавила, что сейчас ожидается решение Кабмина по этому вопросу. Детский омбудсмен пояснила, что большинство подростков этого возраста еще учатся и не могут пойти на работу. Более того, потребительская корзина молодых людей практически равна взрослой потребительской корзине.

Власти страны принимают различные меры поддержки населения во время распространения коронавируса. Одной из таких мер стала выплата 10 тысяч рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. О предоставлении материальной помощи сообщил во время обращения к гражданам президент Владимир Путин. Получить выплату россияне могут уже с 1 июня.