Детский омбудсмен назвал условие работы фонда поддержки детей с тяжелыми болезнями

«Решение многих насущных проблем заложено в него. Первое время будет непросто организовать деятельность. Как найти оптимальные ответы на вопросы о том, кому помогать в первую очередь, когда надо всем и как можно скорее? Но „сложно“ не значит „не решаемо“. Здесь необходимо предложить прозрачные и понятные механизмы», — написала Кузнецова.

Детский омбудсмен поприветствовала создание фонда и заявила, что это отличное начало года. Она выразила надежду, что поручение президента выполнят достойно и у детей появятся необходимые препараты в нужное время.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда поддержки детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями «Круг добра» 6 января, пишет «Газета.ru». Основная задача фонда — обеспечивать детей с тяжелыми недугами лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации.