Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями создали в России

«В целях оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, постановляю: считать целесообразным создание Фонда поддержки <…> „Круг добра“», — говорится в указе.

Учредителем Фонда является Министерство здравоохранения России. Финансироваться он будет из бюджета государства и путем добровольных имущественных взносов и пожертвований.

Создать «Круг добра» в качестве новогоднего подарка попросила волонтер Регина Парпиева во время декабрьской встречи с главой Российского государства. Она заявила, что многие дети с тяжелыми заболеваниями остаются без дорогих лекарств и просто умирают без помощи.

Фонд займется вопросами обеспечения детей с тяжелыми недугами лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России. Средства «Круга добра» пойдут и на технические средства реабилитации, пишет «Газета.ru».