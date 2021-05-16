Детский мир в Москве проверят из-за столпотворения фанатов «Майора Грома»

Инспекторы Роспотребнадзора проверят Центральный детский магазин на Лубянке. Решение об этом было принято после публикации в Сети видео с толпой фанатов фильма «Майор Гром».

Ведомство проверит соблюдение в ЦДМ санитарно-эпидемиологических требований при проведении массового предприятия, сообщило РИА «Новости».

В Детском мире проходила автограф-сессия с участием Дмитрия Чеботарева и Сергея Горошко. На встречу пришло огромное количество людей. О соблюдении социальной дистанции и других мерах безопасности собравшиеся благополучно забыли.

«Майор Гром: Чумной доктор» режиссера Олега Трофима стал первым российским фильмом, снятым по серии одноименных комиксов отечественного издательства Bubble Comics. Кинокартину сняли в Санкт-Петербурге. По сюжету майор полиции Игорь Гром борется с человеком в маске чумного доктора, который по своему усмотрению занимается «очищением» общества.

В Москве за минувшие сутки выявили 2789 новых случаев коронавируса. Ежесуточный прирост по всей стране составил 8554 случая.