Детские выплаты малообеспеченным семьям запланировали увеличить

В Минтруде запланировали увеличение выплат на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей. На это потребуется почти 95 миллиардов рублей.

Размер ежемесячной выплаты достигнет регионального прожиточного минимума на ребенка с 2021 года, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Это коснется семей, где среднедушевой доход «при выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума».

«Такой шаг потребует дополнительно почти 95 миллиардов рублей», — заметили в Минтруде.

В 2020 году на детей в возрасте от трех до семи лет установили ежемесячную выплату. На нее предусмотрели порядка 170 миллиардов рублей в бюджетах всех уровней. Выплаты получают семьи, воспитывающие более 3,8 миллиона детей.

Президент России Владимир Путин ранее указал на необходимость разработки четких критериев поддержки семей, чей доход ниже прожиточного минимума. Глава государства заметил, что в работе над бюджетом нужно предусмотреть возможность увеличения выплат на детей от трех до семи лет для определенных категорий семей с 2021 года.