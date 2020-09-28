Эксперт рассказал, как получить матпомощь от соцзащиты

По словам специалиста, рассчитывать на матпомощь от соцзащиты могут те, кто работает в бюджетных учреждениях. Однако об этом мало кто знает, подчеркнул Иванов.

Выплаты носят региональных характер. Эксперт отметил, что сумма матпомощи составляет не более двух окладов работника. Чтобы получить деньги, необходимо написать соответствующее заявление. Иванов подчеркнул, что зачастую данной возможностью пользуются руководители, так как большинство рядовых сотрудников даже не знают о ней.

Специалист заявил, что потратить средства из материальной помощи можно на протезирование, оздоровление, приуроченное к отпуску, покупку лекарств и многое другое. На некоторые траты будет нужно предоставить чеки. А вот на оздоровление, приуроченное к отпуску, — нет.

«Лет 8-10 назад такой материальной помощью пользовались многие сотрудники, но потом это как-то сошло на нет. Сейчас получается, что возможность написать заявление на оздоровление превратилась в тайную привилегию», — рассказал Иванов.