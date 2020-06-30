Детские сады в Подмосковье заработают с 6 июля

В Московской области со следующего понедельника вновь начнут полноценно работать детские сады. Об этом во вторник заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

Во время пандемии в регионе работали дежурные группы, однако этого оказалось недостаточно для работающих родителей.

«Родители <…> просят как можно скорее открыть детсады. <...> После анализа санитарным врачом такая возможность появилась. С понедельника все детки могут идти в детский сад, чьи родители работают или не взяли пока еще отпуск», — сказал глава региона.

С понедельника, уточнил Воробьев, в Подмосковье перестанут действовать практически все ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса.

«У нас <…>, по сути, остается только маска и запрет на массовые мероприятия. Уже с 1 числа открываем все ЗАГС, МФЦ, спортивные объекты. Детям и взрослым можно заниматься спортом в секциях и кружках», — пояснил губернатор.

В Московской области, по последним данным, выявили 57 570 случаев COVID-19. Выздоровели уже 35 240 заболевших. Скончались 887 инфицированных.

Сейчас на территории региона можно заниматься спортом на улице и гулять, в том числе в парках и скверах, открылись фитнес-центры, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, работают некоторые предприятия сферы торговли и услуг, магазины, с ограничениями — летние кафе. В общественных местах и в транспорте действует масочный режим.