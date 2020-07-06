Детские сады открылись в Подмосковье после пандемии

Такое постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В документе сказано, что обучающиеся могут посещать детские сады или организации дополнительного образования «с даты снятия ограничений на посещение обучающимися указанных организаций». Такое решение принимается на основе предложений и предписаний главного санитарного врача региона, а также «после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения и соблюдении требований Стандарта». При этом в документе отмечается, что детсады и организации дополнительно образования могут возобновить свою работу не ранее 6 июля 2020 года.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с этого дня на территории Московской области более двух тысяч садов откроются для воспитанников. Однако чтобы ребенок мог посещать образовательное учреждение, малышу придется пройти осмотр и получить медицинскую справку. При этом в поликлинику идти не нужно — врач приедет в детский сад.

«С 6 июля в детских садах Московской области отменяется режим „дежурных групп“. Чтобы отдать ребенка в детский сад, нужна медицинская справка. В детсад будет приглашен медработник, который осмотрит ребенка и выдаст справку», — пояснила Каклюгина.