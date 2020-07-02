Малышам из Подмосковья сделают справки на месте для посещения детсада

«Медицинская справка обязательно нужна для ребенка, который не посещал детский сад. За справкой идти в поликлинику не нужно. Она будет выдана сотрудником медучреждения прямо в детском саду», — сообщила Ирина Каклюгина.

Также она рассказала, что в детском саду будут максимально увеличены занятия на открытом воздухе. Увеличится и количество проветриваний в помещениях.

Все дети будут получать, как и раньше, пятиразовое питание.

«Пятиразовое полноценное питание оставляем. Питание у нас на отдельном контроле. И в школах, а в садах особенно», — подчеркнула министр.

Повышения стоимости за детский сад родителям бояться не стоит — она останется на прежнем уровне.

«Все льготы, безусловно, сохранятся. Никакого повышения стоимости не планируется. Стоимость детсада от 2 до 2,5 тысяч за месяц в Московской области — в этих пределах. Эти деньги идут на оплату питания ребенка. Если во время пандемии ребенок не ходил в сад, никакой оплаты родитель в этот период вносить не должен был», — сообщила Ирина Каклюгина.

Сейчас в дежурные группы садов в Подмосковье ходят порядка 50 тысяч детей. С открытием всех садов число воспитанников увеличится до 150-200 тысяч, прогнозируют в министерстве. Это составляет около 50% от общего числа воспитанников дошкольных учреждений в регионе.

«Сейчас по нашим прогнозам количество посещений в детских садах будет меньше. Хочу отметить, мы готовы к полному приему детей. Мы готовы уже с 6 июля к стопроцентному приему», — добавила Ирина Каклюгина.