Детские палаты с трещинами в стенах будут в прошлом. Главврач после жалоб показал новый корпус больницы в Сердобске

Главный врач больницы Сердобска, где дети лежат в палатах с огромными щелями, показал новый корпус. Работы там уже почти завершены, и детское отделение переедет туда через пару недель.

«Идет капитальный ремонт трехэтажного детского корпуса. Мы получили от подрядчика заверение, что в феврале — начале марта все работы закончат. То есть мы наконец переезжаем туда. На первом-втором этажах будет поликлиника, а на третьем этаже будет 15 коек круглосуточного стационара и 14 коек дневного пребывания. Готовимся к переезду», — рассказал главный врач больницы Сердобска Андрей Малахов.

Главврач показал видео из нового корпуса. На кадрах видно, что пол и стены уже готовы, установлена сантехника. Как и говорил глава больницы, недоделок осталось совсем немного.

По его словам, детей размещали в главном корпусе временно, пока шел ремонт детского.

«Разместили круглосуточный стационар в главном корпусе, на втором этаже, это бывшая травматология. Это здание, конечно, старое, 1964 года постройки. Оно требует значительного капитального ремонта», — объяснил Малахов.

Малахов рассказал, что и главный корпус скоро, возможно, тоже отремонтируют. Они подали документы по госпрограмме «Развитие здравоохранения на 2019–2024 годы». Пока же палаты в том корпусе чинят собственными силами.

Жительница Сердобска в Пензенской области показала детскую палату, куда поместили ее дочь, с окнами и стенами в трещинах. По словам женщины, в палатах стены буквально отходят от потолка. После публикации девочку перевели в соседнюю палату, где тоже есть трещины, но их прикрыли одеялами.