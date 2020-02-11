«Там стены отходят от потолка». Женщина провела ночь с ребенком в российской больнице и ужаснулась

Жительница Сердобска в Пензенской области показала детскую палату с окнами и стенами в трещинах — туда положили ее дочь. Женщина забила тревогу в соцсетях, после публикации видео ее ребенка перевели в другую палату, где тоже есть трещины, но прикрытые одеялом.

Юлия Карманова рассказала «360», что они с дочерью оказались в больнице на скорой. У девочки были высокое давление и температура. Из-за состояния ребенка маме разрешили остаться с ней на ночь и понаблюдать, несмотря на карантин.

За это время я понаблюдала. В такой палате, это ужас. Там стены отходят от потолка. Окна насквозь продуваются Юлия Карманова.

Условия, в которых лечили ее ребенка, она сняла на видео. Камера зафиксировала зазоры между потолком и стеной, потрескавшуюся и облупившуюся краску, некрашеные окна, от которых идет сильный сквозняк. После того, как видео и фото появились в соцсетях, девочку переселили.

«Сегодня ребенок позвонил, что переселили в другую палату после моего шухера. В той палате тоже окна продуваются, но их заделали клеенкой, одеяла повесили, чтобы не так дуло. А ту палату на ремонт», — рассказала Карманова.

Она добавила, что ее к ребенку не пускают. С женщиной теперь общается врач.

Палаты в Сердобске, в которых оказались Юлия Карманова и ее ребенок, временные. Сейчас детское отделение находится на капитальном ремонте. Но женщина считает, что даже временно переселять в такие условия нельзя.

Руководство ГБУЗ «Сердобская МРБ имени А. И. Настина» на сайте «Пенза-Взгляд» заверило жителей города, что детское отделение отремонтируют в феврале–марте. По их словам, все основные работы выполнены. На ремонт главного корпуса, куда переселили детей, больнице пока не выдали деньги.