«Там стены отходят от потолка». Женщина провела ночь с ребенком в российской больнице и ужаснулась
Юлия Карманова рассказала «360», что они с дочерью оказались в больнице на скорой. У девочки были высокое давление и температура. Из-за состояния ребенка маме разрешили остаться с ней на ночь и понаблюдать, несмотря на карантин.
За это время я понаблюдала. В такой палате, это ужас. Там стены отходят от потолка. Окна насквозь продуваютсяЮлия Карманова.
Условия, в которых лечили ее ребенка, она сняла на видео. Камера зафиксировала зазоры между потолком и стеной, потрескавшуюся и облупившуюся краску, некрашеные окна, от которых идет сильный сквозняк. После того, как видео и фото появились в соцсетях, девочку переселили.
«Сегодня ребенок позвонил, что переселили в другую палату после моего шухера. В той палате тоже окна продуваются, но их заделали клеенкой, одеяла повесили, чтобы не так дуло. А ту палату на ремонт», — рассказала Карманова.
Она добавила, что ее к ребенку не пускают. С женщиной теперь общается врач.
Палаты в Сердобске, в которых оказались Юлия Карманова и ее ребенок, временные. Сейчас детское отделение находится на капитальном ремонте. Но женщина считает, что даже временно переселять в такие условия нельзя.
Руководство ГБУЗ «Сердобская МРБ имени А. И. Настина» на сайте «Пенза-Взгляд» заверило жителей города, что детское отделение отремонтируют в феврале–марте. По их словам, все основные работы выполнены. На ремонт главного корпуса, куда переселили детей, больнице пока не выдали деньги.