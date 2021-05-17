Детские лагеря в России защитят новые меры

Министерство просвещения России утвердило проект по антитеррористической защите детских лагерей всех категорий. Они должны иметь пропускной режим, схему эвакуации и план действий при ЧС. Постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

«Во всех детских лагерях появится система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и территорий будет проходить не реже четырех раз в день», — говорится в тексте.

Кроме того, по новым требованиям все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из них разработан свой комплекс мер.

Например, для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Им нужно будет проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС, системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, а также особую систему охраны. Кроме того, за их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны.

Тем не менее новые требования не будут распространяться на лагеря, которые уже охраняются войсками национальной гвардии, или лагеря, организованные школами во время каникул. Под требования не попадают и турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. Регулировать безопасность в таких случаях будут другие нормативные акты.