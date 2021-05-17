«Общая беда». Мишустин поручил оказать поддержку пострадавшим при стрельбе в Казани

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство при необходимости окажет дополнительную поддержку пострадавшим от действий казанского стрелка. Он поручил зампреду кабмина Татьяне Голиковой продолжить лично контролировать процесс оказания помощи.

Об этом 17 мая премьер-министр Михаил Мишустин сказал на совещании со своими заместителями, сообщил ТАСС.

«Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и, разумеется, никто не останется равнодушным», — сказал он.

Он отметил, что сейчас пострадавшим необходимо обеспечить необходимым лечением.

Мишустин заявил, что уже сейчас нужно принимать меры, чтобы не допустить случаев стрельбы в образовательных учреждениях в дальнейшем. Власти в скором времени разработают единые требования по безопасности для всех школ. Кабмин уже утвердил проект об антитеррористической защите детских лагерей и баз отдыха.

Планы по антитеррористической защищенности российских школ решили пересмотреть после стрельбы, которую устроил 19-летний Ильназ Галявиев в казанской гимназии № 175. Он убил девять человек, в том числе семь детей и двух учительниц. Пострадали 24 человека.