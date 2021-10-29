Детская смертность от ковида выросла в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте случаев заболевания и смерти от коронавируса среди детей в столице. По его словам, некоторые из них переносят ковид очень тяжело.

Об увеличении смертельных случаев заболевания ковидом среди детей мэр рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», — процитировал его «Интерфакс».

По словам Собянина, для пациентов с хроническими заболеваниями, которые бьют по иммунной системе, врачи используют новые препараты и новые протоколы лечения, одобренные клиническим комитетом города.

По данным мэра, за все время пандемии в Москве диагноз «новая коронавирусная инфекция» поставили более чем 190 тысячам детей. В эту волну число заболевших детей значительно больше, чем в предыдущую, — практически в два-три раза больше. Еще больше заболевших приходится госпитализировать.

Накануне стало известно о начале второго отбора подростков для проведения испытаний вакцины «Спутник V». Первый этап прошел успешно.