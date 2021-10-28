Отбор детей на второй этап испытаний «Спутника V» начали в Москве

В Москве начался второй этап отбора подростков для участия в клинических испытаниях вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города.

Во время испытаний используется вакцина «Гам-Ковид-Вак М» («Спутник V»). В первом этапе исследования приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Оба компонента исследуемой вакцины получили 92 ребенка.

В мэрии уточнили, что участникам вводили 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.

По итогам первого этапа исследований эксперты пришли к выводу, что двукратная вакцинация вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы может обеспечить формирование хорошего поствакцинального клеточного иммунитета.

Также препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, отметили в пресс-службе. Кроме того, эти показатели оказались выше, чем у взрослых участников аналогичного исследования первой и второй фаз.

В Москве за время пандемии ковид диагностировали более чем у 190 тысяч детей, 65% из них — школьники от 14 до 17 лет. По данным мэрии, стационарная помощь потребовалась примерно 5% из них.