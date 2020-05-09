Детсады и школы России откроют на последнем этапе ослабления ограничений

Открывать образовательные учреждения, чья работа была остановлена из-за антикоронавирусных мер, власти начнут на втором и третьем этапе ослабления ограничений. Окончательно решение будут принимать главы субъектов и врачи.

Об этом в интервью для сайта стопкоронавирус.рф рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

«На втором этапе может быть ослаблен режим для детских садов. На третьем этапе начнут открываться школы и вузы», — сказала эксперт.

Сроки открытия будут напрямую зависеть от специфики распространения COVID-19 в каждом регионе.

Накануне в Минобрнауки РФ сообщили, что выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, будут сдаваться с применением дистанционных технологий.