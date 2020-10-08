Детсад предложил отцу забытого воспитательницей малыша в Татарстане расторгнуть договор

Отец мальчика, которого воспитательница забыла во время прогулки, рассказал «360», что руководство детсада отказалось разбираться в ситуации и предложило расторгнуть договор. Также выяснилось, что это уже не первый случай безразличного поведения со стороны сотрудников.

«Да, ребенка оставили одного. Да, они были неправы», — сообщил Ильдар Маннанов.

Он подтвердил, что малыша действительно оставили на 20 минут одного. Но сотрудники не извинились перед семьей и даже не стали разбираться в этой ситуации. Вместо этого им просто предложили расторгнуть договор об услугах.

«Мне нагло врали про время, причем на видео же все показано <…> Возможно, это видео никуда бы не попало, если бы администрация садика сделала правильное решение», — вспоминает Маннанов.

У семьи Маннановых двойняшки, и оба ребенка воспитываются в этом садике.

«Это уже второй инцидент за прошлую неделю. У меня двойняшки, одеты одинаково, но выглядят по-разному. Как можно одного забрать, а второго оставить, просто в голове не укладывается», — рассказал собеседник «360».

Второй случай произошел как раз с братом забытого малыша. Его об пол ударил другой ребенок, но воспитательница никак не отреагировала на это, а просто «сидела и смотрела». В обоих случаях фигурирует заведующая учреждения, она периодически работает в качестве воспитателя, объяснил Маннанов.

«Могу ответственно заявить, что в этом садике есть адекватный воспитатель, ее зовут Лиля. В остальных я адекватности не вижу никакой. Боюсь оставлять не с Лилей своих детей», — заявил отец мальчика.

Ранее в соцсетях появилось видео из частного детского садика в Альметьевске, где ребенок находится на улице без сопровождения взрослых. Этим вопросом уже занялась прокуратура.