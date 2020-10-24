Детям с фенилкетонурией продлили инвалидность до 18 лет

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. До этого инвалидность до 18 лет получали лишь дети с тяжелой формой заболевания. Остальным она давалась до 14 лет. В этом возрасте инвалидность следовало подтверждать, приходя на медицинское освидетельствование.

Такое решение было принято в связи с тем, что у многих больных фенилкетонурией именно с 14 до 18 лет ухудшается состояние здоровья и появляются осложнения.

«В таких условиях дети нуждаются в еще большем внимании со стороны врачей, в усиленной социальной поддержке. Постановление позволит решить эти задачи», — пояснило правительство.

Фенилкетонурия — это заболевание, при котором нарушена выработка аминокислот, в том числе фенилаланина. Это может привести к поражению центральной нервной системы.

Ранее Мишустин впервые встретился с врачом, вылечившим его от коронавирусной инфекции, без маски. Это произошло на вручении государственных наград работникам здравоохранения.

Награду получил Сергей Авдеев — врач-пульмонолог Университетской клинической больницы № 4 Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. Именно он лечил Мишустина от COVID-19.