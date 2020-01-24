Детям из заброшенного дома в Чите помогут психологи

В одном из заброшенных домов Читы несколько месяцев жила семья с четырьмя детьми. После публикаций в СМИ доследственную проверку решили провести в СК и прокуратуре.

Следователи подчеркнули, что дети вместе с отцом жили в аварийном помещении без «отопления и элементарных бытовых условий». В пресс-службе СК РФ по Забайкальскому краю добавили, что обогреваться семье приходилось открытым огнем.

«Дети <…> не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания», — обратили внимание в ведомстве.

Проверку поручили отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Правоохранители хотят выяснить, как семья оказалась в таких условиях.

В СК намерены организовать помощь несовершеннолетним, в том числе психологическую, медицинскую и материальную. Кроме того, следователи оценят действия опеки и органов профилактики.

Прокуратура привлекла к своей проверке представителей краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, уточнили в пресс-службе надзорного органа по региону.

Ранее о бездомном многодетном отце рассказал общественник: Евгений Федоров. Семью с четырьмя детьми в заброшенном доме случайно нашел его друг. Мужчина, три его сына и дочь живут в помещении с лета. Обогреваться им приходится у костра.