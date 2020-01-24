Бездомный отец с четырьмя детьми жил в заброшенном здании в Чите

Многодетная семья жила в заброшенном здании Читы. В помещении не было отопления. Отцу с четырьмя детьми приходилось греться у костра. Сейчас им нашли квартиру.

Мужчину, трех его сыновей и дочь нашли случайно. Общественник Евгений Федеоров рассказал ИА «Чита.Ру», что его друг отправился на поиски потерявшейся собаки и наткнулся на одиноко стоящий дом.

«Поднялся на этаж и увидел эту семью. Они приехали из Александровского Завода», — пояснил Федеров.

По словам многодетного отца, за средства материнского капитала семья купила дом, но он начал разрушаться. Возникла вероятность того, что детей «заберут из семьи социальные службы». После этого семья переехала в Читу.

«Но здесь столкнулись с массой сложностей, поэтому оказались в таких условиях», — рассказал общественник.

В семье растут четверо детей: мальчики 11, 10 и шести лет и трехлетняя девочка. С лета они живут в заброшенном здании. Старшие до ноября 2019 года ходили в школу.

Активистам удалось устроить бездомного мужчину вместе с детьми в квартиру. На призыв о помощи, отметил Евгений Федеров, откликнулись очень многие. Семье собрали и продолжают передавать вещи, продукты и деньги.

«Дети к отцу относятся очень хорошо. Тянутся к нему. Поэтому наша задача не допустить их разлуку», — заключил общественник.