Детям из хосписа в Домодедове нужна наша помощь. Важно участие каждого

Благотворительный фонд «Детский хоспис» в рамках акции «Подари время» объявил сбор средств для ребят из хосписа в подмосковном Домодедове. Каждый может сделать их жизнь ярче, несмотря на страшный диагноз.

Детский хоспис открылся в Домодедове 29 августа 2019 года. Он находится в здании усадьбы Пржевальского. Хоспис стал первым государственным учреждением в Московской области, где паллиативную медицинскую помощь получают тяжело и неизлечимо больные дети. Там же есть координационный центр поддержки семей, которые столкнулись с этой бедой.

Ребенок вместе с родителями или сопровождающими может оставаться в хосписе круглые сутки. Для особо тяжелых пациентов работает блок интенсивной терапии с непрерывным медицинским наблюдением.

Ребята, если позволяет состояние, занимаются лечебной физкультурой (ЛФК). Он проводят время в игровой комнате с домашним кинотеатром, настольными или другими играми.

Также в Московском областном детском хосписе есть выездная служба паллиативной медицинской помощи детям. Врачи, психологи, медсестры оказывают помощью семьям на дому.

Акцию «Подари время» поддержали Дмитрий Харатьян, Нонна Гришаева, Сергей Безруков, Эвелина Бледанс, Олег Газманов, Анна Семенович, Лилия Абрамова и другие известные люди.

Хоспису в Домододедове важна любая сумма. Чтобы помочь детям, нужно перейти на сайт благотворительного фонда «Детский хоспис». На странице акции предлагается перевести деньги в пользу маленьких пациентов. Также приветствуется любая информационная поддержка в соцсетях.