«Подарите время жизни»: российские звезды призвали помочь детском хоспису в Домодедове

Акция поможет рассказать о потребностях неизлечимо больных детей и собрать деньги для паллиативной медицинской помощи и создания новых стационаров.

Пациенты «Детского хосписа» в Домодедове страдают от тяжелых болезней и некоторых из них уже не спасти. Самое ценное для них — провести оставшееся время счастливо рядом со своей семьей.

Российские звезды, снявшиеся в ролике в поддержку акции, рассказали о том, что зачастую люди жалуются на нехватку времени. «Представьте себе, что есть дети, которым не хватает времени жить», — говорят Сергей Безруков и Дмитрий Харатьян.

Это время нельзя купить, но его можно подарить, говорится в видео. «[Можно] наполнить их жизнь яркими и красочными моментами», — добавила Анна Ковальчук.

Хоспис Домодедово нуждается в поддержке. Важна любая сумма. Перечислить средства можно на сайте благотворительного фонда «Детский хоспис». На странице акции есть возможность рассчитать стоимость часа своей работы и перевести полученную сумму в пользу маленьких пациентов. Также приветствуется любая информационная поддержка в соцсетях.