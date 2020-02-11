    11 февраля 2020, 00:52

    «Дети заиками останутся». Житель Саратова слепил очень страшного снеговика

    Арина Гудилова

    В Twitter появилось видео, как житель Саратова слепил снеговика по мотивам ужастика «Оно». Роликом поделился пользователь с ником @ikairika.
    «Дети заиками останутся». Житель Саратова слепил очень страшного снеговика

    На видео начинается все довольно безобидно. Мужчина решил слепить снеговика на детской площадке. Но чем дальше продолжается ролик, тем больше становится не по себе. Казалось бы, что страшного в снеговике? Однако вам стоит поучиться у этого мужчины пугать прохожих. Фигура главного героя фильма Пеннивайза получилась настолько реалистичной, что невольно обойдешь его стороной.

    Пользователи Сети разделились на два лагеря: часть удивлялась мастерству саратовчанина, другие предпочли бы остаться подальше от таких забав. Многие отмечали в комментариях, что дети явно останутся заиками от таких снеговиков, особенно если вечером будут гулять.

    Как ранее столичные жители радовались мокрому снегу, завалившему город, репортаж из соцсетей.