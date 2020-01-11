Мокрый снег накрыл московский регион, но люди только рады. Репортаж из соцсетей

Обычно горы снега редко нравятся людям, а особенно автомобилистам, которые часами стоят в пробках и не могут никуда проехать. Но только не в этот раз. Бесснежная и теплая зима привела к тому, что столичные жители ликовали и радовались мокрому снегу, завалившему город.

Утром 11 января многие москвичи, проснувшись, увидели настоящие горы снега за окном и поделились своими фотографиями в соцсетях. Пользователи признавались, что соскучились по такой погоде и скрипу снега под ногами.

Как рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, снежная погода продолжится в течение субботы. Всему причина циклон, который сформировался над Северным морем и движется на восток.

«Интенсивность осадков к вечеру будет уменьшаться <…> в Москве за ночь выпадет где-то два сантиметра снега, на территории Новой Москвы — три сантиметра снега. приблизительно в таких же количествах снег будет выпадать в течение всего дня субботы», — отметила метеоролог и добавила, что снег может остаться в городе до Станового Нового года, а может «и на всю зиму».

«Наконец-то снег!», — подписала свой снимок другая подписчица и даже вытоптала некий узор на свежевыпавшем снеге.

Кто-то, увидев снег, первым делом поспешил не фотографировать, а лепить снеговика. Пусть получился и маленький, но девушка «успела».

А вот следующий пользователь подошел к делу более основательно. Его снеговик получился не только больше, но и с глазами, руками в виде веток и ногами.

Снега действительно резко выпало очень много, поэтому пришлось взяться и за лопаты. Но, судя по фото, это никого ничуть не огорчило.

Хвостатые тоже оценили то, что «снег дали».

Ну а кто-то просто поделился с подписчиками кадрами заснеженных ветвей.