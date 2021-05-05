Школьник воссоздал памятник «Родина‑мать зовет!» в Minecraft. Видео

Копия памятника «Родина-мать зовет!» появилась в компьютерной игре Мinесrаft на сервере «Виртуальная Россия». Идея воссоздания монумента принадлежит четверокласснику из Смоленска, сообщила «Газета.ru».

Мальчик рассказал, что увидел памятник «Родина-мать зовет!», когда они с родителями на машине поехали на море, и он ему запомнился. Поэтому он решил к 9 Мая построить его в любимой игре. Четвероклассник часто играет в Minecraft на сервере, созданном Российским движением школьников. Он обратился за помощью в РДШ, где ему помогли с постройкой и сняли видео, показав то, что получилось в итоге.

Монумент стал одной из самых крупных достопримечательностей на сервере «Виртуальная Россия». Он установлен примерно в том же месте, где в реалиях игрового пространства располагается Волгоград. Теперь он будет служить ориентиром для игроков. А чтобы привлечь внимание к памятнику, на его территории создали мини-игры.

В октябре прошлого года в Minecraft появилась копия Главного храма Вооруженных сил РФ. Ее создал школьник из Белоруссии.