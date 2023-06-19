Общество 19 июня 2023, 17:12 Дети умерших от COVID-19 медработников смогут поступать в вузы без экзаменов Голикова: детей умерших от COVID-19 медработников будут зачислять в вузы без экзаменов Pxhere

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Детей медработников, скончавшихся от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, начнут брать на некоторые специальности в вузы без экзаменов. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным, написали в Telegram-канале российского правительства.

Голикова рассказала, как идет проработка инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина по льготам для детей медицинских работников, умерших от последствий коронавируса.

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«Детей медицинских работников, погибших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, будут зачислять в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, но без вступительных испытаний», — сообщила вице-премьер.

Кроме того, льготники из указанной категории смогут бесплатно обучаться на подготовительном отделении. Обозначенные решения готовят к окончательному законодательному оформлению и принятию, отметили в Telegram-канале правительства. Мишустин поручил Голиковой и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко держать вопрос на контроле и координировать работу по реализации инициативы с депутатами.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что в период распространения коронавируса люди глубоко осознали, какой самоотверженности требует труд врачей и других медработников.