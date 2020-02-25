Дети-сироты получат сертификаты на жилье

Дети-сироты получат сертификаты на собственное жилье. Минпросвещения предлагает ввести закон с 2021 года. Они получат 1,5 млн рублей, но эта сумма будет меняться ежегодно.

Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат такую выплату из бюджета лишь один раз.

Сейчас у 191 тысячи детей-сирот право на предоставление жилья уже наступило, но пока они его не получили. Всего в очереди более 279 тысяч человек.

Ранее восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из подмосковного Реутова смогут получить квартиры в рамках губернаторской программы «Жилище» в 2020 году.