Ключи от новой жизни. 8 детей-сирот из Реутова получат квартиры в 2020 году

Восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из подмосковного Реутова получат квартиры в рамках губернаторской программы «Жилище» в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа.

По словам главы муниципалитета Станислава Каторова, ключи от первых двух квартир ребята смогут получить уже в феврале.

«В Реутове в 2020 году в рамках программы губернатора „Жилище“ восемь детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат отдельными квартирами. Семь ребят и одна девушка въедут в этом году в свои благоустроенные квартиры. Ключи от первых двух выдадим уже в феврале. Следующие по графику месяцы вручения ключей: май, август, сентябрь, декабрь», — сообщил Каторов.

Квартиры предоставляются по договору специализированного найма: жилье нельзя будет продать или сдать в течение пяти лет. Это помогает защититься от мошенничества.

Всего в Московской области в 2019 году квартиры получили 734 ребенка. В этом году планируется обеспечить жильем еще порядка 700 детей.