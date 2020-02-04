Отчим бил, тетя снимала видео. Стало известно, почему ребенка оставили с садистом в Москве

Видео ниже спокойно смотреть невозможно — столько возмущения и злости оно вызывает. На кадрах отчим «воспитывает» пятилетнего мальчика. Мужчина заставлял плачущего ребенка приседать, а когда тот падал от усталости, давал ему пощечину. «360» нашел знакомых семьи и узнал, как получилось, что ребенок остался наедине с садистом.

Видео сняли, когда мать ребенка Рита уехала на похороны отца. А видео с издевательствами снимала 19-летняя тетя избитого ребенка.

По словам собеседника, Рита очень добрая и улыбчивая женщина. От прошлого брака у нее остались трое детей. Мужчина, который избил мальчика, ее второй муж. Семья приехала в Москву из Кабардино-Балкарии и поселилась в районе метро «Автозаводская».

Знакомый семьи пояснил, что Рита уехала в родной регион на похороны отца и оставила детей вместе с мужем. О том, что супруг будет использовать такие методы воспитания, она даже не подозревала. В квартире находилась 19-летняя сестра Риты. Помешать мужчине издеваться над племянником она побоялась.

«То, что он так относился к детям, никто не знал. Не было такого, чтобы дети оставались наедине с этим мужчиной на длительное время», — пояснил знакомый семьи.

По его словам, отчим взбесился оттого, что ребенок начал баловаться. В качестве наказания он заставил его приседать и сопровождал все это пощечинами. 19-летняя сестра Риты начала снимать все происходящее на видео.

Отчима мальчика задержали, но на следующий день уже отпустили. Знакомый семьи подчеркнул, что сейчас мужчину не могут найти, а возмущенные земляки начали ему угрожать.

Сама Рита оказалась в полной растерянности от происходящего. Собеседник «360» допустил, что она может подать на развод.

Московские следователи начали проверку после появления в Сети видео с жестокими методами воспитания ребенка. По итогам проверки в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.