Отчим издевался над пасынком в Москве. Видео разошлось по Сети

Отчим-изверг заставлял своего пятилетнего пасынка приседать, хватал его за руки и бил по лицу. Издевательства над ребенком, которые кто-то снимал во время жестокого наказания на видео, попали в Сеть.

Запись опубликовали в соцсетях. Изначально ее выложили в интернет родственники семьи, где царят такие нравы. Муж и жена с двумя детьми переехали в Москву из Нальчика. Где конкретно живут эти люди, пока не известно.

СМИ написали, что отчим разбил мальчику лицо, губу и выбил зуб. ГУ СК по Москве начало проверку этого видео. Следователи изучат все обстоятельства этого случая. Когда они во всем разберутся, то решат, что делать с этим мужчиной дальше.

В соцсетях пишут, что тревогу забили родные, которые опасаются за здоровье и жизнь детей. Кроме публикации в соцсетях этого видео, они уже сообщили о случившемся в полицию. Жестокого отчима задержали, но на следующий день отпустили.