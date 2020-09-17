Доктор медицинских наук: каждым грибом можно отравиться по-разному

Он уточнил, что отравление грибами может привести к летальному исходу.

«Конечно, есть такая патология, никуда от нее не деться. Тяжелее всего отравления бледной поганкой. Сложность в том, что такие отравления тяжело лечить. Про бледную поганку вроде все знают, но даже взрослые ее все равно берут. Бывают и массовые случаи отравлений, и летальность высокая — особенно при массовых случаях», — пояснил врач.

Специалист объяснил, что есть несколько критериев, от которых зависит отравление: какой гриб, сколько лет пострадавшему, есть ли у него хронические заболевания, злоупотребляет ли он алкоголем.

Если человек отравился грибами, необходимо оказать первую помощь. Первое — выпить активированный уголь. После этого желудок промоют в больнице, все лишнее выйдет. Пить марганцовку категорически нельзя, так как может произойти ожог слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.