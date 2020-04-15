Россиян задержали в Уганде за нарушение режима карантина

Двух россиян задержали в Уганде. Они нарушили режим карантина. В этой африканской стране с 19:00 до 06:30 действует комендантский час.

Как рассказал РИА «Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Уганде Евгений Парастаев, дипломаты сейчас выясняют их судьбу.

«Двоих россиян задержали на севере страны, потому что они передвигались без пропуска, который выдает местное Министерство работы транспорта», — рассказал собеседник агентства.

Помимо комендантского часа, в Уганде в период пандемии запретили передвигаться на личном транспорте и собираться компанией более пяти человек. Там закрыты все учебные заведения, не работают непродовольственные магазины. Государственные учреждения работают с ограничениями.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. Во всем мире приняли жесткие меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции. Всего в мире 2019-nCoV заразились почти два миллиона человек.

Российские власти объявили весь апрель нерабочим. Люди живут в режиме строгой самоизоляции с конца марта. По последним данным, за минувшие сутки в России зафиксировали еще 3388 случаев заражения коронавирусом. Всего в РФ 24 490 инфицированных. 198 человек умерли от COVID-19.