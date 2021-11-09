Дети из социального приюта в Татарстане отравились антисептиком

Вечером 7 ноября в больницу Мамадыша привезли шестерых воспитанников детского социального приюта «Надежда». По предварительным данным, они отравились антисептиком. Следователи завели уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

«По предварительным данным, две девочки и четыре мальчика взяли стоявший на входе в социальное учреждение флакон с антисептиком, разбавили водой и употребили. В дальнейшем их состояние ухудшилось и они были госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Следствие считает, что дети отравились из-за плохого контроля со стороны администрации приюта. Сотрудники СК изучают все обстоятельства случившегося, чтобы восстановить достоверную картину ЧП.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В начале октября в одной из школ Красноярска отравились 37 детей. Врачи поставили всем диагноз «острая кишечная инфекция».