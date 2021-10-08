Почти 40 детей отравились в школе Красноярска

В одной из школ Красноярска 37 ученикам поставили диагноз «острая кишечная инфекция». Одного школьника госпитализировали, написал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора региона.

Сейчас в школе временно ввели дистанционный формат обучения. Такие меры необходимы для того, чтобы провести дезинфекцию и все те мероприятия, которые помогут предотвратить подобные события в будущем. Медики наблюдают за персоналом и детьми.

Роспотребнадзор поручил провести расследование. Сотрудники ведомства изъяли для изучения продукцию из школьной столовой, воду, оборудование и даже столовые приборы. Все это будут подробно рассматривать в лаборатории — туда же отправятся работники буфета.

Случившимся заинтересовались сотрудники Следственного комитета и прокуратуры региона — им нужно установить причины вспышки заболевания. Проверка проводится по 238 статье УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Похожее также случилось в школе города Железногорска. Там на уроки не пришли 46 учеников начальных классов — все жаловались на тошноту, повышение температуры и общее недомогание. Девять школьников обратились к врачам, троих увезли в больницу. Директор школы решил, что будет лучше тоже перевести начальную школу на дистанционное обучение.