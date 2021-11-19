Детеныши манула поселятся в Московском зоопарке

Два котенка манула поселятся в Московском зоопарке. Их привезли из Бурятии, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Котят дикого кота манула нашли жители бурятского поселка. Мать котят погибла, одни они не выжили бы в дикой природе. Их кормили молоком и детской смесью, после чего передали в местный зоопарк. Затем животных было решено транспортировать в Москву.

Временно котята находятся в Центре воспроизводства редких видов под Волоколамском. Они уже получили имена и ждут переезда в столицу.

«Оба котенка — восьмимесячные самки, их назвали Алиса и Брунгильда», — рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Манул занесен в Красную книгу. Это животное уже 30 лет считается символом Московского зоопарка и изображено на его логотипе.

Несколькими днями ранее в столичный зоопарк прибыл гигантский муравьед из Австрии. Животное прошло ветеринарное обследование и уже заняло свое место в зоопарке.