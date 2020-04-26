Детей-сирот в России стало меньше вдвое

Генеральная прокуратура России опубликовала данные по детям-сиротам за последние шесть лет. В интернатах их стало меньше почти в два раза. Но проблемы у такой категории россиян все равно есть.

«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за последние шесть лет их число сократилось практически вдвое (с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году)», — говорится на сайте ведомства.

Однако есть и проблемы. Связаны они, в первую очередь, с так называемым постинтернатным сопровождением — когда 18-летние сироты оказываются один на один с внешним миром. Многие не готовы к отдельной взрослой жизни. Генпрокуратура видит решение проблемы в том, чтобы в России появился закон, который защитит сирот, только выпустившихся из интернатов.

Наравне с тем, что в России становится меньше детей-сирот, закрываются и детдома. К примеру, в Подмосковье число таких учреждений уменьшилось почти в пять раз. Как заявлял Андрей Воробьев, в приемных семьях региона воспитываются 24 тысячи детей.