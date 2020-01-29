Детдомов стало меньше в Подмосковье почти в 5 раз. Как помогают приемным семьям

В Московской области в 2020 году останется всего девять детдомов. А за восемь лет их количество сократилось почти в пять раз. Это стало возможным благодаря тому, что все больше детей, оставшихся без родителей, обретают новую семью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в обращении к жителям отметил, что сейчас в приемных семьях региона воспитываются 24 тысячи детей.

«Ведется такая работа, чтобы в идеале в Подмосковье вообще не было детских домов. Сегодня в Московской области оказывается поддержка каждой приемной семье. Это в среднем 50 тысяч рублей в месяц. И большинство приемных родителей добросовестно и с любовью выполняет свои обязательства», — сказал Воробьев.

По его словам, восемь лет назад в области было 44 детских дома, сейчас их осталось 10, еще один закроется в 2020 году.

Каждая приемная семья находится на контроле социальных служб. Воробьев попросил органы опеки сделать этот контроль «комфортным, деликатным и ненавязчивым».

Воробьев подчеркнул, что социальная политика заключается прежде всего во внимании и заботе к тем, кто в этом особенно нуждается, в том числе к детям-сиротам, нуждающимся семьям и старшему поколению.

Ранее «360» рассказывал, почему так важно, чтобы детей воспитывали в семьях, а не госучреждениях.