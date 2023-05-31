Общество 31 мая 2023, 07:55 Детей из Белгородской области вывезут в Воронеж — Гладков Губернатор Гладков: детей из приграничных территорий Белгородской области увезут в Воронеж губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Власти Белгородской области приняли решение вывезти детей из Грайворонского и Шебекинского округов Белгородской области в Воронеж. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж», — написал губернатор.

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Он объявил об этом решении после ночных обстрелов Шебекина. По его словам,ВСУ нанесли массированный удар по городу в 03:15 31 мая. В результате случившегося четыре человека пострадали. Двух из них госпитализировали с осколочными ранениями, двум другим врачи оказали помощь на месте.

Кроме того, повреждения получили несколько домов, школа, административные здания. Один магазин в населенном пункте полностью сгорел, еще 12 автомобилей повреждены. Восстановительные работы начнутся уже в среду.