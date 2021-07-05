Детей-инвалидов бросили под дождем после экскурсии

В Нижнем Новгороде экскурсия по Волге обернулась неприятностью для пассажиров с детьми-инвалидами. Они полчаса провели под ливнем и спускались по залитой водой лестницей.

Одна из участниц водной прогулки поделилась случившимся на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Посадка обратно на причале на теплоход была на уровне катастрофы! Начался проливной дождь. <…> В нашей группе были дети с ограниченными возможностями! Когда начали посадку на теплоход, вода текла бурным потоком! Дети с ОВЗ испытывали стресс, не понимая, что происходит, а в это время команда теплохода не принимала никаких действий!» — заявила женщина.

Она добавила, что туристическая группа собралась на причале за 15 минут до отправления — как и положено. Однако пристань была занята — «ждали какого-то чиновника».

На опубликованных кадрах видны потоки воды, которые превратили лестницу в водопад.