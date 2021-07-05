Детей-инвалидов бросили под дождем после экскурсии
В Нижнем Новгороде экскурсия по Волге обернулась неприятностью для пассажиров с детьми-инвалидами. Они полчаса провели под ливнем и спускались по залитой водой лестницей.
Одна из участниц водной прогулки поделилась случившимся на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Посадка обратно на причале на теплоход была на уровне катастрофы! Начался проливной дождь. <…> В нашей группе были дети с ограниченными возможностями! Когда начали посадку на теплоход, вода текла бурным потоком! Дети с ОВЗ испытывали стресс, не понимая, что происходит, а в это время команда теплохода не принимала никаких действий!» — заявила женщина.
Она добавила, что туристическая группа собралась на причале за 15 минут до отправления — как и положено. Однако пристань была занята — «ждали какого-то чиновника».
На опубликованных кадрах видны потоки воды, которые превратили лестницу в водопад.