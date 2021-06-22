Ребенка-инвалида изъяли из семьи во Владивостоке. Он жил в антисанитарии

Во Владивостоке из семьи изъяли ребенка-инвалида. Его отец утверждает, что у органов опеки ранее не было к ним претензий, однако в МВД рассказали об антисанитарии в квартире.

Местное издание Prim.News рассказало историю жителя, у которого сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПЖН) забрали 12-летнего ребенка-инвалида. Мужчина сообщил, что у них не было проблем с органами опеки, но были штрафы по линии ПДН, которые были оплачены.

В УМВД РФ по Владивостоку РИА «Новости» сообщили, что мальчика отправили в социально-реабилитационный центр в Приморье из-за антисанитарии в квартире. Ребенка родители, которые также являются инвалидами первой группы, не кормили и не обеспечивали ему должный уход.

«В подразделении по делам несовершеннолетних рассказали, что родители 12-летнего ребенка-инвалида уже попадали в поле зрения представителей органов системы профилактики: в квартире антисанитария, ребенок не ухожен, не накормлен, нет чистой одежды и постельного белья. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и мать, и отца неоднократно привлекали к административной ответственности», — сказал собеседник агентства.

При последней проверке сотрудники ПДН не увидели улучшения ситуации, а отца ребенка вовсе не было дома три дня. Ребенок находился с матерью, которая из-за инвалидности не могла ухаживать за ребенком.