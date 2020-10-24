Десятки рейсов отменили в московских аэропортах

К 2:45 мск в Шереметьево было отменено 30 рейсов, один задержан. В Домодедово отменили девять рейсов, во Внуково три рейса отменено и два задержано. О задержках и отменах рейсов в Жуковском не сообщалось.

Судя по всему, ситуация не связана с погодными условиями. Сейчас в Москве переменная облачность и около 12 градусов тепла.

Отмененные рейсы есть как утром, так и в течение дня субботы. В Шереметьево отменено несколько вылетов и прилетов из Волгограда, Ростова-на-Дону, Антальи, Ставрополя, Красноярска, Нижнего Новгорода.

Ранее компания РЖД сообщила об отмене 19 пар поездов дальнего следования «в связи со снижением пассажиропотока» на фоне пандемии.

Ситуация с коронавирусом ухудшилась в России в сентябре. За последние недели в стране зарегистрировали рекордный суточный прирост новых больных — 17 340 новых случаев COVID-19 за сутки.