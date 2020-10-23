РЖД снова отменили около 20 пар поездов из-за пандемии

Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом в стране отменил 19 пар поездов дальнего следования. Кроме того, он сократит периодичность курсирования 38 пар поездов в России.

Об этом сказано на официальном сайте компании. В РЖД отметили, что пошли на такие меры, чтобы уравновесить размеры движения с существующим спросом. Для этого АО «ФПК» стала прорабатывать варианты изменения режима курсирования поездов — в том числе с учетом разработки графика движения на 2020/2021 годы.

«Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД», — сказано в сообщении.

В РЖД уточнили, что будут корректировать график на направлениях по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, которые позволяют перемещаться по железной дороге. Пассажирам предложили осуществить поездку в те же даты, либо в дни, которые к ним близки — но на других поездах. При этом пассажиры смогут в полном объеме вернуть средства за билеты, которые ранее купила на отмененные поезда.

Из-за снижения числа пассажиров на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией весной РЖД уже сокращали количество поездов дальнего следования более чем на 100 пар. После того, как страна смягчила введенные ограничения, компания стала постепенно восстанавливать отмененные рейсы. В результате она смогла вернуть около 90% из них. Однако за последние недели в России отмечается значительный рост новых случаев заражения. В связи с этим регионы страны стали возвращать некоторые ограничения. Из-за этого пассажиропоток вновь начал уменьшаться.

«АО „ФПК“ ведет постоянный мониторинг ситуации и анализирует спрос пассажиров на билеты. В случае повышения спроса на отдельных направлениях будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении составности существующих», — заключили в РЖД.