Десятки машин без пассажиров остались на дорогах после бури под Челябинском. Видео

После вчерашней снежной бури на дорогах в Челябинской области остались стоять десятки брошенных автомобилей. Водители попытались забрать сегодня свой транспорт. Брошенные прямо на дорогах машины сняли на видео.

Регион проснулся и начал ликвидировать последствия снегопада. Несмотря на непогоду, люди едут на работу и учебу. Местная жительница рассказала «360», что передвигаться по дороге страшно, но деваться некуда.

«Больше всего пугает, когда деревьев рядом нет, все переметает. Очень плохо видно. Где поле, там метров 30 уже не видно ничего. Тихонечко едем — 40-50 километров в час. Просто вынуждены на работу ехать», — рассказала Елена Семенова.

Другой местный житель рассказал, что его тесть накануне ехал на работу, из-за метели он не увидел машину, которую занесло. В результате произошло столкновение. Родственник сейчас находится в больнице, а его зять приехал за машиной.

«Этот участок был с самой плохой видимостью, а дальше, вроде, нормально», — рассказал Дмитрий Ивочкин.

Рядом с местом ДТП стоит битый автомобиль. В нем нет пассажиров, а салон занесло снегом. Таких машин вдоль обочины можно много найти. Видимо, после аварий водителей увозили в больницу или пассажиры пытались добраться до дома другими путями. В итоге транспорт пришлось оставить на трассе.

Вчера челябинские спасатели эвакуировали из снежных заторов 315 человек, из них 222 человека доставили в пункты временного размещения.